Скандал с Пласидо Доминго: Чего стоит честь в современном информационном пространстве?

Волна обвинений в харассменте докатилась и до мира классической музыки. Жертвой нападок на этот раз стал 78-летний Пласидо Доминго, обладатель 14 «Грэмми» и просто звезда с большой буквы. Эта история в очередной раз заставляет покрутить пальцем у виска и задаться вопросом, чего стоит честь в современном информационном пространстве.

Все похожие эпизоды развиваются по одному и тому же сценарию. Есть «селебрити», есть волна обвинений, тысячи текстов-оскорблений и загубленная репутация. Чего нет, так это доказательств, дошедших до суда дел, а главное — извинений по итогам и компенсированного звездам ущерба. Вспомните Кевина Спейси или Криштиану Роналду.

Разумеется, засовывание рук в трусы (в этом в том числе обвиняют Доминго), принуждение к сексу и прочий харассмент неприемлем безотносительно статуса, в котором находится агрессор. Но скажите мне, кто виноват в появлении такого феномена, как группиз? Кто виноват в том, что некоторые женщины торгуют своей сексапильностью, как делала это Шарлотта Кирк?

Пласидо Доминго оправдывается и говорит, что современные стандарты отличаются от правил допустимого поведения в прошлом. Он абсолютно прав. То, что в 80-е было пускай даже и сексом по обоюдному согласию, а иногда и обоюдному удовольствию, сейчас ради хайпа достается журналистами из шкафа и вывешивается на всеобщее обозрение. И превращается в насилие над беззащитными созданиями.

Прозрачность современного мира должна исходить из трех вещей: неприкосновенности репутации, пока суд не установил обратное; презумпции безосновательности анонимных обвинений и неотвратимости наказания за клевету.

Вот тогда все мы будем находиться в равных условиях.

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