2019-10-03T11:27:44+03:00
Политика

Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и вернулся домой

Дипломат покинул Москву в четверг рано утром вместе с семьей и собакой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский посол Джон Хантсман завершил свою дипломатическую миссию в России и вместе с семьей покинул Москву рано утром в четверг, 3 сентября. Об этом сообщила его супруга Мэри Кэй Хантсман.

Она поблагодарила всех друзей и коллег, которые пришли попрощаться с ними перед отлетом и призналась, что будет очень скучать.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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