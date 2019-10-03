Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и вернулся домой
Дипломат покинул Москву в четверг рано утром вместе с семьей и собакой
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Американский посол Джон Хантсман завершил свою дипломатическую миссию в России и вместе с семьей покинул Москву рано утром в четверг, 3 сентября. Об этом сообщила его супруга Мэри Кэй Хантсман.
Она поблагодарила всех друзей и коллег, которые пришли попрощаться с ними перед отлетом и призналась, что будет очень скучать.
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ИСТОЧНИК KP.RU