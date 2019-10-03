2019-10-03T11:52:59+03:00
Общество

Историк: К «жертвам перестройки» можно отнести всех жителей России и стран постсоветского пространства

Эксперт прокомментировал идею создать льготную категорию граждан
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме предложили выделить "жертв перестройки" в отдельную категорию гражданВ Госдуме предложили выделить "жертв перестройки" в отдельную категорию гражданФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Если в России будет введена льготная категория граждан, то в нее нужно будет включить всех россиян, а также граждан всех стран постсоветского пространства. Такое мнение выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в ответ на предложение зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова выделить «жертв перестройки» от отдельную категорию.

Кроме того, историк добавил, что прежде чем вводит такую категорию необходимо будет провести тщательный научный анализ произошедших событий.

«Нужен большой и обстоятельный разговор, общественная дискуссия о роли и месте перестройки и тех событий, которые сопровождали этот непростой этап в жизни нашего общества», — цитирует аналитика RT.

Шаповалов добавил, что, по его мнению, не стоит составлять поименный список «жертв перестройки», а вот обратить внимание на истории отдельных людей или семей, которых больше всего затронула ситуация, будет полезно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме предложили ввести льготную категорию граждан - «жертвы перестройки». По мнению депутата Бориса Чернышова, миллионы жителей СССР пострадали в той или иной мере от ситуации в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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