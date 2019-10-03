Модернизация мощнейшей пушки "Малка" находится на стадии завершения

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-03T12:55:47+03:00

Российская артиллерийская установка получила новые коробки передач, агрегаты энергообеспечения и другое оборудование

Изменить размер текста: A A

Российская компания "Уралтрансмаш" объявила о завершении работ по модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек "Малка".

В пресс-службе компании рассказали, что артиллерийская установка получила новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Также специалисты обновили аппаратуру внутренней связи, радиостанцию, комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

Кроме того, была завершена модернизация миномета 2С4 "Тюльпан". На нем установили новые системы связи, которые позволяют орудиям работать в единой системе тактического звена, и современные приборы наблюдения, радиостанцию, вооружение.

Первые обновленные 240-миллиметровые "Тюльпаны" уже поступили в Сухопутные войска России, передает РИА Новости. К слову, эти минометы также считаются самыми мощными в мире. Ранее сайт kp.ru публиковал видео стрельбы из них.

ИСТОЧНИК KP.RU