По прогнозам Минэкономразвития инфляция в 2019 году будет ниже 4 процентов

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-03T17:09:24+03:00

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Министр экономического развития России сообщил, что инфляция ожидается ниже 4 процентов по итогам 2019 года. Аналогичные показатели прогнозируют в первом квартале 2020 года – тогда инфляция не превысит 3 процента. Максим Орешкин в четверг 3 октября участвует в 16 м заседании Валдайского клуба в Сочи.

- Неизбежно мы уходим существенно ниже 4% уже в этом году, и ниже 3% в первом квартале 2020 года. Я думаю, в конце декабря мы прогнозы обновим - по краткосрочным экономическим показателям, - приводит его слова ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что по официальным прогнозам на 2019 года инфляция составила 4,3 процента. Прогноз Центробанка был немного другим - 4,7 процента. Этот показатель Максим Орешкин назвал завышенным, подчеркнув, что в ведомстве ожидают, что на конец года инфляция замедлится и ее уровень не превысит 4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU