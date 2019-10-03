Мария Захарова прокомментировала невыдачу российским дипломатам виз в США на форум «Диалог Форт-Росс»
США вновь не выдали американские визы российским дипломатам. На этот раз делегация должна была отправиться на форум «Диалог Форт-Росс». Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению практика затягивания оформления документов для российской делегации приобрела «регулярный характер».
- На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», - прокомментировала она ТАСС.
Цель мероприятия - укрепление сотрудничества между странами.
- Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились, - добавила Мария Захарова.
Она также напомнила, что посол США Джон Хантсман, который завершил свою миссию в России и вернулся в США, отметил - у американцев нет проблем с получением виз, Россиия никаких препятствий не создает.
Ранее десять участников ГА ООН от России не попали на Генассамблею по причине отсутствия виз - американская сторона не выполнила свои обязательства при подготовке саммита.
ИСТОЧНИК KP.RU