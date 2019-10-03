Мария Захарова прокомментировала невыдачу российским дипломатам виз в США на форум «Диалог Форт-Росс»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-03T17:38:06+03:00

Это второй случай, когда участники международных саммитов из России не могут попасть на мероприятие по вине американской стороны

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США вновь не выдали американские визы российским дипломатам. На этот раз делегация должна была отправиться на форум «Диалог Форт-Росс». Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению практика затягивания оформления документов для российской делегации приобрела «регулярный характер».

- На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», - прокомментировала она ТАСС.

Цель мероприятия - укрепление сотрудничества между странами.

- Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились, - добавила Мария Захарова.

Она также напомнила, что посол США Джон Хантсман, который завершил свою миссию в России и вернулся в США, отметил - у американцев нет проблем с получением виз, Россиия никаких препятствий не создает.

Ранее десять участников ГА ООН от России не попали на Генассамблею по причине отсутствия виз - американская сторона не выполнила свои обязательства при подготовке саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU