В МИД России считают информацию о спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»
Статью зарубежных СМИ о якобы спецзадании российского спецназ в Норвегии в МИД России считают «Антироссийским вбросом». О российских военных изначально написали в издании издание AldriMer. По версии журналистов, спецназ вел разведку на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии, причем в центре их внимания были ключевые объекты страны. Позже посольство России в Осло опровергло эту информацию.
- Это были настоящие антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности российских спецслужб в Норвегии, - сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Цель публикации по мнению представителя российского ведомства – создать у норвежской общественности иллюзию враждебности России.
- На мой взгляд, это какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и профессиональных норм в журналистике, - добавила Захарова.
ИСТОЧНИК KP.RU