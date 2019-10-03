В МИД России считают информацию о спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»

СЕГОДНЯ 17:46 2019-10-03T17:47:15+03:00

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Статью зарубежных СМИ о якобы спецзадании российского спецназ в Норвегии в МИД России считают «Антироссийским вбросом». О российских военных изначально написали в издании издание AldriMer. По версии журналистов, спецназ вел разведку на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии, причем в центре их внимания были ключевые объекты страны. Позже посольство России в Осло опровергло эту информацию.

- Это были настоящие антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности российских спецслужб в Норвегии, - сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Цель публикации по мнению представителя российского ведомства – создать у норвежской общественности иллюзию враждебности России.

- На мой взгляд, это какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и профессиональных норм в журналистике, - добавила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU