2019-10-03T17:47:15+03:00
Политика

В МИД России считают информацию о спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»

Мария Захарова считает статью, в которой говорится о разведке российских спецслужб, «антироссийским вбросом»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария Захарова считает, что цель публикации - создать образ агрессивной РоссииМария Захарова считает, что цель публикации - создать образ агрессивной РоссииФото: Ольга ЖУКОВА
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Статью зарубежных СМИ о якобы спецзадании российского спецназ в Норвегии в МИД России считают «Антироссийским вбросом». О российских военных изначально написали в издании издание AldriMer. По версии журналистов, спецназ вел разведку на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии, причем в центре их внимания были ключевые объекты страны. Позже посольство России в Осло опровергло эту информацию.

- Это были настоящие антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности российских спецслужб в Норвегии, - сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Цель публикации по мнению представителя российского ведомства – создать у норвежской общественности иллюзию враждебности России.

- На мой взгляд, это какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и профессиональных норм в журналистике, - добавила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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