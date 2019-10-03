2019-10-03T18:15:35+03:00
Политика

Путин: Благодаря спецоперации в Сирии удалось предотвратить попадание в Россию тысяч террористов

Президент России выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент принимает участие в международном форуме в СочиПрезидент принимает участие в международном форуме в СочиФото: REUTERS
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Президент России, выступая на международном дискуссионном клубе «Валдай», прокомментировал итоги военной операции в Сирии. Благодаря военным удалось предотвратить попадание в Россию «тысячи или сотни вооруженных головорезов», приводит слова главы государства «ТАСС».

Напомним, форум «Валдай» проходит с 30 сентября по 3 октября в Сочи. В этом году участником встречи стал президент Филиппин Родриго Дутерте. Владимир Путин пообещал помощь дружественной стране в борьбе с терроризмом. Также в рамках форума российский лидер выступил с предложение построить на Филиппинах плавучую атомную электростанцию".

Как отмечают РИА Новости, во время вступления президент России признался, что "некоторые страны пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии". Какие именно это страны, российский лидер сообщать не стал.

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

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