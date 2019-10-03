На время капремонта здания Госдумы депутатов перемесят в Дом Союзов

СЕГОДНЯ 18:22 2019-10-03T18:26:25+03:00

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Президент Владимир Путин поручил разместить депутатов Госдумы временно в здании Дома Союзов. Документ, подписанный главой государства, размещен на портале правовой информации. Такое решение связано с необходимостью проведения капремонта в здании Госдумы.

- Управлению делами президента РФ обеспечить временное размещение Государственной Думы Федерального Собрания РФ, работников аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, подразделений ФСО России, ФСБ России, МЧС России, а также подведомственных Управлению делами президента РФ организаций в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в здании по адресу: Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, - сказано в сообщении.

Сайт kp.ru ранее писал, что в здании Государственной думы обнаружили пустоты в фундаменте. Теперь строителям предстоит укрепить фундамент, чтобы сооружение можно было использовать и дальше. Изначально планировалось провести только ремонт зала заседаний.

ИСТОЧНИК KP.RU