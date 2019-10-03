Путин назвал Россию «страной-цивилизацией»

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-03T18:54:35+03:00

На форуме в Сочи Президент России напомнил о том, что страна с самого начала своей истории является многонациональной и многоконфессиональной

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Владимир Путин считает Россию «страной-цивилизацией» за счет ее многонациональности. Напомним, президент принимает участие в международном форуме «Валдай» в Сочи. Панельные дискуссии открыты с 30 сентября, в четверг 3 октября – заключительный день работы площадок. Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба, лидер страны отметил, что Россия с начала своей истории является многонациональной и многоконфессиональной.

- В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим, - приводит слова президента Владимира Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что такое «многообразие внутри государства – для нас норма». Такое отношение помогает принимать разные точки зрения, а не навязывать только одну точку зрения. Этот опыт, считает президент России, может пригодится и другим странам.

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи. (c) Ruptly

На форуме в Сочи Владимир Путин провел переговоры с президентом Филиппин, пообещав помощь в борьбе с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU