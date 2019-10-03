2019-10-03T18:54:35+03:00
Политика

Путин назвал Россию «страной-цивилизацией»

На форуме в Сочи Президент России напомнил о том, что страна с самого начала своей истории является многонациональной и многоконфессиональной
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Владимир Путин участвует в форуме "Валдай" 3 октябряВладимир Путин участвует в форуме "Валдай" 3 октябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимир Путин считает Россию «страной-цивилизацией» за счет ее многонациональности. Напомним, президент принимает участие в международном форуме «Валдай» в Сочи. Панельные дискуссии открыты с 30 сентября, в четверг 3 октября – заключительный день работы площадок. Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба, лидер страны отметил, что Россия с начала своей истории является многонациональной и многоконфессиональной.

- В известном смысле это страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила, что очень важно, единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов Российской Федерации очень гордимся и очень этим дорожим, - приводит слова президента Владимира Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что такое «многообразие внутри государства – для нас норма». Такое отношение помогает принимать разные точки зрения, а не навязывать только одну точку зрения. Этот опыт, считает президент России, может пригодится и другим странам.

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи. (c) Ruptly

На форуме в Сочи Владимир Путин провел переговоры с президентом Филиппин, пообещав помощь в борьбе с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банда с газовым баллончиком отобрала у сотрудников ЧОП 12 миллионов рублей: нападавшие задержаны
Россия готова заключить с Украиной новый газовый контракт
В Париже задержали жену напавшего на штаб-квартиру полиции
На время капремонта здания Госдумы депутатов перемесят в Дом Союзов
Путин: Благодаря спецоперации в Сирии удалось предотвратить попадание в Россию тысяч террористов
Reuters: Трамп настаивает на расследовании Украиной дела Байдена
В МИД России считают информацию о спецназе в Норвегии «апофеозом беспринципности»
Мария Захарова прокомментировала невыдачу российским дипломатам виз в США на форум «Диалог Форт-Росс»
Нефть марки Brent подешевела до 56,87$ за баррель
По прогнозам Минэкономразвития инфляция в 2019 году будет ниже 4 процентов
Путин пообещал президенту Филиппин помощь в борьбе с терроризмом
Минфин предлагает повысить цену на водку до 230 рублей
Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» усилит экономику Тюменской области
Глава Росгидромета Максим Яковенко ушел в отставку
В Госдуме ответили на намерение США провести учения в Европе
Космический корабль «Союз МС-12» совершил посадку в Казахстане
Эксперты рассказали об опасности четерехдневки для здоровья сотрудников
Нападение на штаб-квартиру полиции в Париже: убиты пять человек