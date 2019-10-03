2019-10-03T19:58:36+03:00
Политика

Владимир Путин рассказал, что спасло Россию в 1990 годы от гражданской войны

Президент участвует в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин рассказал об угроза, с которыми столкнулась страна в 1990 годыВладимир Путин рассказал об угроза, с которыми столкнулась страна в 1990 годыФото: REUTERS
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Владимир Путин считает 1990-е годы одними из самых тяжелых в истории страны. Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, президент России сказал, что в те годы Россия находилась на грани распада экономики и государства в целом. Это по мнению лидера страны могло привести к гражданской войне.

- И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты, - приводит слова президента RT.

Путин выступает на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай .Президент РФ Владимир Путин подводит промежуточные итоги обсуждения темы Востока на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай в Сочи. (c) Ruptly

Президент России сказал, что Россия в те годы столкнулась также с угрозой международного терроризма.

Напомним, форум "Валдай" проходит в Сочи с 30 сентября по 3 октября. В рамках пленарных заседаний Владимир Путин провел переговоры с главой Филиппин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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