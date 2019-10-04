Глава МИД Украины: Новый обмен удерживаемыми лицами с Россией может состояться на следующей неделе

СЕГОДНЯ 00:36 2019-10-04T00:38:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объявил согражданам, что следующий обмен удерживаемыми лицами с Россией может состояться на следующей неделе, причем, по его словам, это будет «еще более масштабный обмен».

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», - заявил он в эфире ток-шоу «Право на власть» на украинском канале ТСН.

Вадим Пристайко также рассказал, что для урегулирвания конфликта в Донбассе Киеву нужно выполнить еще целый ряд шагов. Он напомнил о «формуле» президента Украины Владимира Зеленского: «Это, в общих чертах, – попробовать дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, восстановить связи с людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших пленных, которые сидят за решеткой».

Как писал сайт kp.ru, обмен между Киевом и Москвой по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября, после этого Зеленский заявил, что в российско-украинские отношениях открыта «первая глава» и сообщил о подготовке Киева к следующему этапу освобождения граждан. В Кремле сказали, что не исключают новый этап обмена, но подчеркнули необходимость «огромной» и «скрупулезной» подготовительной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU