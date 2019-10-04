Пушкова рассмешило заявление Польши об отказе от российского газа

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-04T12:28:55+03:00

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Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа к 2022 году. Политик предположил, что "голубое топливо" в страну будет поступать из США и Катара.

- Скоро у Польши - «второе рождение»: там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от российского газа - его заменят газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю! – написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU