Пушкова рассмешило заявление Польши об отказе от российского газа
Сенатор заявил, что скоро у страны «второе рождение»
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Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением Польши об отказе от российского газа к 2022 году. Политик предположил, что "голубое топливо" в страну будет поступать из США и Катара.
- Скоро у Польши - «второе рождение»: там только и речи, что к концу 2022 она станет независимой от российского газа - его заменят газ из США и Катара. Рад за поляков. Поздравляю! – написал Пушков в своем аккаунте в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU