СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-04T12:56:43+03:00

В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительстве страны заявили, что это вызвано «жизненной необходимостью»

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Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России. По его словам это произойдет после 2022 года.

- После 2022 года проблема зависимости от РФ будет решена, весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления, - заявил он в эфире Польского радио.

При этом он не уточнил, откуда именно в страну будет поступать голубое топливо, но добавил, что отказ от российского газа вызван «жизненной необходимостью».

Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о высказывании российского сенатора Алексея Пушкарева относительно решения Польши. Политик поздравил страну, предположив, что «мысль о независимости от России будет согревать им душу зимними вечерами».

ИСТОЧНИК KP.RU