В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году
Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России. По его словам это произойдет после 2022 года.
- После 2022 года проблема зависимости от РФ будет решена, весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления, - заявил он в эфире Польского радио.
При этом он не уточнил, откуда именно в страну будет поступать голубое топливо, но добавил, что отказ от российского газа вызван «жизненной необходимостью».
Напомним, что сайт kp.ru писал ранее о высказывании российского сенатора Алексея Пушкарева относительно решения Польши. Политик поздравил страну, предположив, что «мысль о независимости от России будет согревать им душу зимними вечерами».
ИСТОЧНИК KP.RU