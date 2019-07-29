2019-07-29T17:25:50+03:00
Политика

Помпео заявил, что третий саммит США-КНДР пока не планируется

Госдеп не ведет работу по организации новой встречи лидеров двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Третьи переговоры Трампа и Ким Чен Ына пока не планируютсяТретьи переговоры Трампа и Ким Чен Ына пока не планируютсяФото: REUTERS
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Третий саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется. Об этом сообщил американский государственный секретарь Майкл Помпео.

"В работе ничего не стоит. Ничего не запланировано", - сказал политик, выступая в Экономическом клубе Вашингтона в понедельник, 29 июля.

При этом еще несколько дней назад он говори о том, что новые переговоры Соединенных Штатов и Северной Кореи могут начаться уже в самое ближайшее время - примерно через две недели.

Сайт kp.ru писал, что первый саммит США-КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. Тогда главы государств подписали совместный документ по денуклеаризации.

Вторая встреча прошла во вьетнамском Ханое в конце февраля 2019-го. Трамп и Ким Чен Ын провели несколько бесед, но не смогли достичь компромисса и досрочно завершили саммит без подписания каких-либо итоговых документов.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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