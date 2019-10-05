2019-10-05T04:54:23+03:00
Политика

«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!»: Скабеева оценила оговорку о России

Во время встречи с лидером Незалежой президент Белоруссии назвал Украину «регионами России»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты Белоруссии и Украины встретились в Житомире 4 октябряПрезиденты Белоруссии и Украины встретились в Житомире 4 октябряФото: REUTERS
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Популярная российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко, который во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал Украину «регионами России».

«Как смешно Лукашенко троллит Зеленского!» - написала она на своей странице в социальной сети, проиллюстрировав сообщение видеозаписью этого момента.

«Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: «испугался, думаю, неужели я «Владимир Владимирович» сейчас вам сказал?» - добавила Скабеева.

Рассмешило ее и то, как Лукашенко с Зеленским «выпивали» во время этой встречи в Житомире.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после своей «оговорки» Лукашенко сел в кресло и налил себе воды, то же самое сделал и Зеленский. Потом президенты чокнулись стаканами, и лидер Незалежной счел нужным пояснить залу: «Водичку пьем».

«Что поставили, то и пьем», - добавил Лукашенко.

Лукашенко перепутал Украину с Россией в разговоре с Зеленским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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