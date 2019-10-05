2019-10-05T05:36:03+03:00
В мире

Генсек ООН призвал власти Ирака к диалогу с протестующими

Гутерреш подчеркнул, что свобода выражения мнений и мирных собраний – это основные права человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешГенеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешФото: REUTERS
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Генсек ООН Антониу Гутерреш в ночь на субботу, 5 октября, призвал правительство Ирака к диалогу с протестующими. Он подчеркнул, что свобода выражения мнений и мирных собраний являются основными правами человека, которые необходимо уважать.

«Генеральный секретарь внимательно следит за развитием событий в Ираке. Он призывает к диалогу между правительством и демонстрантами в качестве немедленного шага в сторону деэскалации», - цитирует телеканал RT заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые народные протесты в Ираке не прекращаются со вторника, 1 октября. Жители Багдада и других крупных иракских городов вышли на улицы, требуя отставки правительства премьера Аделя Абдель Махди, улучшения условий жизни и медицинского обслуживания, борьбы с коррупцией и безработицей. За это время в столкновениях демонстрантов с силовиками погибли 65 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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