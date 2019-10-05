Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД
Министерство транспорта и Госавтоинспекция России готовятся внести поправки в правила дорожного движения. В планах - ввести термин "средства индивидуальной мобильности" и отнести к ним электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.
По его словам, в скором времени владельцев таких средств передвижения обяжут ездить по велосипедным дорожкам и тротуарам исключительно со скоростью не выше 20 км/ч. Появляться на проезжей части можно будет лишь в правом ряду.
Нужно ли приравнять сегвеи, моноколеса и электросамокаты к мотоциклам и требовать от владельцев сдавать на права?.
Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно. Документ находится на согласовании в ГИБДД, сообщает "Коммерсант".
Сайт kp.ru писал, что ранее Госавтоинспекция провела опрос на тему, стоит ли присваивать особый статус владельцам электросамокатов и сегвеев. Большинство респондентов заявили, что лучше оставить все как есть.
Самокат обгоняет мотоцикл.
ИСТОЧНИК KP.RU