2019-10-05T09:36:37+03:00
Общество

Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД

В МВД России рассказали, что изменится для владельцев "средств индивидуальной мобильности"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СМИ узнали детали поправок в ПДД, касающихся гироскутеров и электросамокатовСМИ узнали детали поправок в ПДД, касающихся гироскутеров и электросамокатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство транспорта и Госавтоинспекция России готовятся внести поправки в правила дорожного движения. В планах - ввести термин "средства индивидуальной мобильности" и отнести к ним электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

По его словам, в скором времени владельцев таких средств передвижения обяжут ездить по велосипедным дорожкам и тротуарам исключительно со скоростью не выше 20 км/ч. Появляться на проезжей части можно будет лишь в правом ряду.

Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно. Документ находится на согласовании в ГИБДД, сообщает "Коммерсант".

Сайт kp.ru писал, что ранее Госавтоинспекция провела опрос на тему, стоит ли присваивать особый статус владельцам электросамокатов и сегвеев. Большинство респондентов заявили, что лучше оставить все как есть.

Самокат обгоняет мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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