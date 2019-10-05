Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-05T09:36:37+03:00

В МВД России рассказали, что изменится для владельцев "средств индивидуальной мобильности"

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта и Госавтоинспекция России готовятся внести поправки в правила дорожного движения. В планах - ввести термин "средства индивидуальной мобильности" и отнести к ним электросамокаты, гироскутеры и моноколеса. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

По его словам, в скором времени владельцев таких средств передвижения обяжут ездить по велосипедным дорожкам и тротуарам исключительно со скоростью не выше 20 км/ч. Появляться на проезжей части можно будет лишь в правом ряду.

Нужно ли приравнять сегвеи, моноколеса и электросамокаты к мотоциклам и требовать от владельцев сдавать на права?.

Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно. Документ находится на согласовании в ГИБДД, сообщает "Коммерсант".

Сайт kp.ru писал, что ранее Госавтоинспекция провела опрос на тему, стоит ли присваивать особый статус владельцам электросамокатов и сегвеев. Большинство респондентов заявили, что лучше оставить все как есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735489" frameborder="0"></iframe> Самокат обгоняет мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU