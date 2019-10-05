2019-10-05T09:50:30+03:00
Политика

Российский телеведущий объяснил, зачем нужно обсуждать Украину

Позицию Евгения Попова поддержали Ольга Скабеева и Владимир Соловьев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов рассказал, что может случиться, если на российском телевидении перестанут говорить об Украине.

"Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО", — написал журналист у себя в социальных сетях.

Позицию Евгения поддержала его супруга Ольга Скобеева, а также телеведущий Владимир Соловьев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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