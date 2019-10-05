Российский телеведущий объяснил, зачем нужно обсуждать Украину
Позицию Евгения Попова поддержали Ольга Скабеева и Владимир Соловьев
Изменить размер текста:
Ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов рассказал, что может случиться, если на российском телевидении перестанут говорить об Украине.
"Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО", — написал журналист у себя в социальных сетях.
Позицию Евгения поддержала его супруга Ольга Скобеева, а также телеведущий Владимир Соловьев.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»