Российский телеведущий объяснил, зачем нужно обсуждать Украину

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-05T09:50:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов рассказал, что может случиться, если на российском телевидении перестанут говорить об Украине.

"Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО", — написал журналист у себя в социальных сетях.

Позицию Евгения поддержала его супруга Ольга Скобеева, а также телеведущий Владимир Соловьев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU