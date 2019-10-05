Число погибших в ходе протестов в Ираке достигло 72 человек

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-05T11:39:10+03:00

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Жертвами массовых протестов и беспорядков, которые начались в Ираке 1 октября, стали не менее 72 человек, еще несколько тысяч пострадали. Среди погибших есть полицейские, огонь по которым вели спрятавшиеся в толпе боевики.

Сами правоохранители также стреляли по демонстрантам. Кроме того, применялись водяные пушки и слезоточивый газ.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU