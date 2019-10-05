Эксперт о внесении электроскутеров и самокатов в ПДД: «Оптимально создать для них велосипедные дорожки»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-05T16:31:43+03:00

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Эксперт оценил возможные поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов и гидроскутеров. Напомним, Министерство транспорта России и ГИБДД планируют ввести новый термин – «средства индивидуальной мобильности» и прописать в правилах движения для них. Любителей поездок на электросамокатов и их приятелей ни гидроскутерах обяжут двигаться со скоростью 20 километров в час. Также планируется определить, где такие водители могут передвигаться – на дороге с машинами или на тротуарах.

- Я считаю, что их, конечно, надо регулировать. Им сегодня места на дорогах нет именно потому, что не урегулировано, где и как они должны передвигаться, - сказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с RT.

Он считает, что передвигаться на таком виде транспорта «оптимально на велосипедных дорожках». А поскольку не во всех городах можно создать такие условия, то необходимо прописать, как именно любители гонять на самокате должны ездить по дороге с автомобилями. Также Похмелкин настаивает, что принимать изменения в ПДД нужно с привлечением экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU