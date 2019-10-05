Трамп напомнил конгрессмену Адаму Шиффу, как его обманули российские пранкеры

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-05T17:28:46+03:00

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Президент США опубликовал на своей странице в твиттер ролик-напомнимание Адаму Шиффу о том, как его однажды обманули российские пранкеры. В 2017 году конгрессмену сообщили, что президента США якобы шантажируют звезды-шпионы из России. Лексус и Вован, которые не раз уже разыгрывали известных политиков, доложили Шиффу, что речь идет об Ольге Бузовой и Ксении Собчак. Телеведущие из России с их слов «копают» под Трампа по заказу Кремля. Конгрессмен, удивительно, но поверил.

Сейчас Адам Шифф один из тех, кто активно выступает за импичмент Дональда Трампа. В ответ на его заявления глава Белого дома решил напомнить, что и Шифф может ошибаться. В ролике, который президент США опубликовал в твиттер, кадры розыгрыша пранкеров перемежаются с кадрами, где конгрессмен выступает с критикой действующего главы государства.

- Шифф обучен русскими пранкерами, - коротко подписал ролик глава Белого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU