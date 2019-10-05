2019-10-05T17:58:35+03:00
В мире

В Испании открыли первый женский отель: Мужчин не пускают, чтобы дамы могли «отдохнуть от стресса повседневности»

Насаждаться отдыхом без мужчин здесь могут посетительницы от 14 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщинам предлагают оплатить 75 евро за ночь без мужчинЖенщинам предлагают оплатить 75 евро за ночь без мужчинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Испании появился 39-местный островок рая для феминисток – первый женский отель в стране. Расположен он на Майорке и оснащением ничем не отличается от других отелей: здесь есть бассейн, бар, просторные номера, ресторан, СПА с массажем и косметический центр. Главное отличие в том, что если сюда захочет заглянуть мужчина, то его развернут на входе. Отель исключительно для женщин, которым больше 14 лет. Максимальный возраст для посетителей создатели гостиницы не установили.

Концепция заведения озвучена директором – здесь женщины могут отдохнуть от «стресса повседневной жизни». Сделать это, по мнению создателей отеля, невозможно, если рядом будут находиться мужчины. Как сообщили создатели заведения The Daily Mail, интерьергостиницы создавали, вдохновляясь женскими чертами.

Стоит такой комфорт 75 евро за ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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