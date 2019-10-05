2019-10-05T17:57:00+03:00
В мире

Власти Ирана разъяснят Посольству России причины задержания Юлии Юзик

Журналистка была арестована 2 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юлия Юзик задержана 2 октябряЮлия Юзик задержана 2 октябряФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В российском посольстве ждут разъяснения от Ирана по поводу задержания журналистки Юлии Юзик. Россиянку, напомним, подозревают в шпионаже. В аэропорту Тегерана у нее отобрали паспорт для проверки. Юлия не стала уведомлять об этом посольство России в Иране. Оказалось зря – спустя несколько дней в ее отель пришли представители спецслужб и арестовали.

- Партнеры обещали в ближайшее время информировать по существу поставленных вопросов, - пояснили в посольстве России, отметив, что разъяснения иранской стороны о причинах задержания должны поступить в ближайшее время. Сообщение посольства опубликовано в социальных сетях.

Несмотря на заявления о том, что Юзик будет отпущена в "скором времени", журналист до сих пор задержана. Днем в субботу 5 октября МИД Ирана опроверг информацию о том, что Юзик собираются отпустить в ближайшие дни. Она задержана для дачи разъяснений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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