В Англии перевернулся двухэтажный автобус

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-05T18:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В английском Девоне перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами. Об этом сообщает телеканал Sky News. Авария произошла утром 5 октября на трассе А385. Автобус «Дилижанс» вылетел с дороги и опрокинулся в поле.

Авария произошла 5 октября

Прибывшие на место ДТП спасатели перекрыли трассу и вызволили пассажиров из салона. Медицинская помощь потребовалась десятерым. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Известно, что автобус перевозил пассажиров в английский город Плимут.

Очевидец аварии сообщил, что в этом месте очень плохая дорога, на которой постоянно случаются ДТП.

Ранее в турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами из России. Пятнадцать человек получили травмы. Авария произошла по пути в аэропорт. Среди пострадавших россиян оказалось двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU