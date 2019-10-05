В Англии перевернулся двухэтажный автобус
В английском Девоне перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами. Об этом сообщает телеканал Sky News. Авария произошла утром 5 октября на трассе А385. Автобус «Дилижанс» вылетел с дороги и опрокинулся в поле.
Авария произошла 5 октября
Прибывшие на место ДТП спасатели перекрыли трассу и вызволили пассажиров из салона. Медицинская помощь потребовалась десятерым. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Известно, что автобус перевозил пассажиров в английский город Плимут.
Очевидец аварии сообщил, что в этом месте очень плохая дорога, на которой постоянно случаются ДТП.
Ранее в турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами из России. Пятнадцать человек получили травмы. Авария произошла по пути в аэропорт. Среди пострадавших россиян оказалось двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU