Перед нападением на штаб-квартиру полиции в Париже преступник отправил 33 смс религиозного содержания

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-05T18:51:58+03:00

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Устроивший резню в штаб-квартире полиции мужчина придерживался идей радикального ислама. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Франции. Напомним, 3 октября в здании префектуры полиции Франции административный сотрудник напал на своих коллег. Он достал принесенный из дома нож и стал наносить им удары сначала тем, кто был с ним в одном кабинете, затем преступник вышел в холл.

Он убил четверых. Среди погибших была одна женщина. Нападавший был застрелен во дворе штаб-квартиры полиции при попытке сбежать. Его супругу доставили на допрос.

- Он отправил 33 SMS-сообщения религиозной направленности, которые оканчивались словами «Аллах акбар» , -сказал на пресс-конференции прокурор Жан-Франсуа Рикар. Его слова приводит ТАСС.

Несколько лет назад нападавший принял ислам. Еще одна жертва резни в префектуре полиции до сих пор находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU