Служба безопасности «Сбербанка» нашла виновника утечки данных по кредитным картам

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-05T19:40:48+03:00

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В «Сбербанке» установили виновника утечки данных. Ранее в компании подтвердили, в Сеть попали данные по 200 кредитным картам клиентов. Данные обнаружил Роскомнадзор на одном из нелегальных форумов. Страница в интернете уже заблокирована. Безопасности клиентов банка ничего не угрожает – воспользоваться информацией, которая «утекла» в Сеть, мошенники не смогут.

Служба безопасности «Сбербанка» смогла установить виновника утечки данных – им оказался 28-летний руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Он имел доступ к базе и планировал «заработать» на этом ресурсе. Осуществить задуманное не смог, но теперь ему предстоит провести не один день в рассказах о своем плане – с мужчиной работают следователи.

Президент «Сбербанка» принес извинения клиентов.

- Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора, - сказал Герман Греф.

ИСТОЧНИК KP.RU