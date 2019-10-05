2019-10-05T20:02:47+03:00
Политика

Трамп назвал однопартийца Митта Ромни «напыщенным ослом» из-за ситуации с импичментом

Ромни написал в твиттер, что считает разговор Трампа с Зеленским «отвратительным»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп устроил твиттер-перепалкуДональд Трамп устроил твиттер-перепалкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В рядах республиканцев раскол – президент США устроил твиттер-перепалку с однопартийем Миттом Ромни. Все началось с того, что Ромни прокомментировал ситуацию с импичментом президента. Напомним, причиной послужил телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором глава Белого дома просил иностранного коллегу расследовать дело Байдена и его сына Хантера. Трамп подозревает, что его политический оппонент от демократов «получал миллоны от Украины и Китая».

Президент США объяснил свои просьбы к Зеленскому о расследовании дела Байдена желанием бороться с коррупций. Однако, Митт Ромни в твиттер не согласился с президентом. Разговор он посчитал политическим и «отвратительным». Дело в том, что в политологи считают – Трамп таким образом просто хочет устранить конкурента на следующих выборах. Ответа от президента США ждать не пришлось:

- Он напыщенный осел, который борется со мной с самого начала за исключением тех моментов, когда он умолял меня поддержать его выдвижение в сенат (я сделал это) и когда он умолял меня быть моим госсекретарем (я не дал ему этого). Он плох для республиканцев.

Также Трамп попросил «разбудить Ромни», потому что заявления о деле Байдена связаны с желанием «бороться с коррупцией», это «не политика», заявил президент США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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