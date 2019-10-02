Трамп назвал запуск процедуру импичмента переворотом

СЕГОДНЯ 05:07 2019-10-02T05:12:18+03:00

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Президент США Дональд Трамп высказался, что запуск процедуры импичмента — это переворот, цель которого отобрать власть и голоса у людей. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в Twitter.

- По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку, религию, вооруженные силы, стену на границе и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки, - написал Трамп.

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ИСТОЧНИК KP.RU