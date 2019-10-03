Reuters: Трамп настаивает на расследовании Украиной дела Байдена

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-03T18:00:02+03:00

Разговор по телефону с Зеленским о расследовании обернулся для президента США началом процедуры импичмента

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Дональд Трамп продолжает настаивать на расследовании Украиной дела сына Джо Байдена. Как сообщает Reuters, президент США заявил, что «следует провести расследование». Напомним, Байден считается главным политическим соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Глава Белого Дома уверен, что сын Байдена, Хантер, замешан в бизнес-махинациях, которые он провернул на территории Украины.

- NBC News сообщает, что Хантер Байден встретился с китайским банкиром, когда присоединился к официальной поездке вице-президента Джо Байдена в Китай в 2013 году. Хантер Байден пытался создать китайский частный фонд акций. Всего через 10 дней после поездки китайские власти выдали фонду бизнес-лицензии, - написал Трамп в твиттер.

О "деле Байдена" Трамп говорил по телефону с президентом Украины Зеленским. Спустя некотоое время анонимный информатор сообщил, что во время беседы президент США нарушил правила и оказывал давление на своего коллегу. Демократы США воспользовались промахом Трампа и инициировали начало процедуры импичмента президента.

ИСТОЧНИК KP.RU