2019-10-05T20:41:54+03:00
Политика

Посол КНДР сообщил о провале переговоров с США

Встреча должна была стать подготовительной к переговорам глав двух стран
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Последняя встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в феврале 2019 годаПоследняя встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в феврале 2019 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Переговоры представителей КНДР и США в Стокгольме завершились «провалом». Об этом сообщил RT со ссылкой на посла по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль. Эта встреча должна держалась в секрете, до последнего дня ни одна из сторон не комментировала переговоры. Однако, договориться не удалось.

Ким Мёен Гиль посоветовал американской стороне обдумать свою позицию до конца года. Напомним, ранее США отказались проводить совместный с КНДР саммит несмотря на то, что встреча уже была запланирована. В последний раз Трамп и Ким Чен Ын встречались в феврале 2019 года. Тогда достичь согласия по вопросам, которые стояли в повестке дня, они не смогли. Встречу завершили досрочно. Теперь перед переговорами глав стран их представители должны были заранее обсудить ряд вопросов, однако, и им тоже не удалось найти компромисс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24