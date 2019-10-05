Посол КНДР сообщил о провале переговоров с США

СЕГОДНЯ 20:34 2019-10-05T20:41:54+03:00

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Переговоры представителей КНДР и США в Стокгольме завершились «провалом». Об этом сообщил RT со ссылкой на посла по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль. Эта встреча должна держалась в секрете, до последнего дня ни одна из сторон не комментировала переговоры. Однако, договориться не удалось.

Ким Мёен Гиль посоветовал американской стороне обдумать свою позицию до конца года. Напомним, ранее США отказались проводить совместный с КНДР саммит несмотря на то, что встреча уже была запланирована. В последний раз Трамп и Ким Чен Ын встречались в феврале 2019 года. Тогда достичь согласия по вопросам, которые стояли в повестке дня, они не смогли. Встречу завершили досрочно. Теперь перед переговорами глав стран их представители должны были заранее обсудить ряд вопросов, однако, и им тоже не удалось найти компромисс.

ИСТОЧНИК KP.RU