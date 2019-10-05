2019-10-05T22:43:38+03:00
Происшествия

Появилось видео с места жестокого убийства студентки в Подмосковье

Девушка была задушена ремнем в частном доме
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девушке было 17 летДевушке было 17 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Опубликовано видео с места убийства 17-летней жительницы Подмосковья. Утром 5 октября тело девушки обнаружили в частном доме в городе Домодедово. На ее теле позже криминалисты обнаружат ножевые ранения, а также следы удушения на шее. Студентку задушили ремнем. Из дома при этом не исчезли ни ценные вещи, ни украшения. Все осталось на своих местах. Мотивы преступника следователям предстоит выяснить, а главное, им нужно найти самого убийцу.

На кадрах, появившихся в Сети, дом, где обнаружено тело 17-летней девушки.

Как сообщает РИА Новости, соседи никаких подозрительных звуков из дома не слышали. По одной из версий, жертва знала преступника и пришла вместе с ним в пятницу вечером. Родители девушки в эти выходные уехали за город. Теперь они срочно возвращаются обратно - полиция сообщила им информацию о смерти дочери.

Видео с места убийства студентки в Домодедове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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