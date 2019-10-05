2019-10-05T23:03:08+03:00
Происшествия

В здании МИД России произошло возгорание

Задымление обнаружено в подвале
Юлия САЛЬНИКОВА
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Задымление обнаружено в подвале зданияЗадымление обнаружено в подвале зданияФото: Предоставлено очевидцами
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В подвале здания МИД России вечером 5 октября произошло возгорание. Очевидцы сообщили о том, что на месте работают несколько бригад пожарных. Задымление обнаружено в подвале высотки на Смоленской площади.

О пострадавших ничего не известно. по версии ряда российских СМИ днем в субботу в подвале высотки шли строительные работы, права, пока не ясно, что стало причиной возгорания и каков ущерб от этого происшествия. В МИД России прокомментировали ситуацию:

- В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные, -сообщают в ведомстве. Пока не ясно, как ЧП отразится на работе МИД и каков ущерб от пожара.

Напомним, днем 5 октября МИД России работал в том числе над вопросом возвращение задержанной в Тегеране журналистки Юлии Юзик. Россиянку арестовали 2 октября. Ее подозревают в шпионаже. В иранском министерстве иностранных дел опровергли ранее появившуюся информацию, что Юзик "в скором времени" отпустят. Посольство России контролирует ситуацию с журналисткой в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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