Возгорание в подвале здания МИД России потушено
К этому часу пожарным удалось потушить возгорание в подвале здания МИД России на Смоленской площади в Москве. К счастью, никто не пострадал.
Причиной произошедшего стало короткое замыкание. Сотрудники министерства иностранных дел поблагодарили спасателей за оперативность.
«Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность!» - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Напомним, как писал сайт kp.ru, поздним вечером в субботу, 5 октября, очевидцы рассказали, что возле здания МИД на Смоленской площади работают несколько бригад пожарных.
Потом в министерстве уточнили: в подвале одного из флигелей было обнаружено задымление, тушат. Комментируя ситуацию, в ведомстве отметили, что «пока не ясно, как ЧП отразится на работе МИД, и каков ущерб от пожара».
ИСТОЧНИК KP.RU