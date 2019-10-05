Возгорание в подвале здания МИД России потушено

5 Окт. 23:43 2019-10-05T23:50:24+03:00

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К этому часу пожарным удалось потушить возгорание в подвале здания МИД России на Смоленской площади в Москве. К счастью, никто не пострадал.

Причиной произошедшего стало короткое замыкание. Сотрудники министерства иностранных дел поблагодарили спасателей за оперативность.

«Завершилось всё благополучно: очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность!» - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, поздним вечером в субботу, 5 октября, очевидцы рассказали, что возле здания МИД на Смоленской площади работают несколько бригад пожарных.

Потом в министерстве уточнили: в подвале одного из флигелей было обнаружено задымление, тушат. Комментируя ситуацию, в ведомстве отметили, что «пока не ясно, как ЧП отразится на работе МИД, и каков ущерб от пожара».

ИСТОЧНИК KP.RU