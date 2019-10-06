В аварии с автобусом в английском Девоне пострадали 37 человек

СЕГОДНЯ 00:48 2019-10-06T01:01:53+03:00

Восемь из них получили тяжелые травмы, причины ДТП выясняются [фото]

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Полиция английского графства Девон, где в субботу перевернулся двухэтажный автобус, сообщила, что в аварии пострадали 37 человек, а не десять, как сообщалось ранее.

Причем, по словам местных медиков, восемь пострадавших получили тяжелые травмы. Еще десяти пассажирам автобуса медицинская помощь не понадобилась, их врачи осмотрели на месте ДТП. Об этом говорится в заявлении британских правоохранительных органов, опубликованном на странице полицейского управления Девона и Корнуолла в Twitter.

Авария произошла 5 октября

Уточняется, что водителя перевернувшегося автобуса допрашивает полиция, но он не арестован. Причины аварии выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 5 октября на трассе А385 в Девоне вылетел с дороги и опрокинулся в поле двухэтажный автобус «Дилижанс», направлявшийся в Плимут. По словам очевидцев, в этом месте очень плохая дорога, и здесь постоянно случаются ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU