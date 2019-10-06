Порошенко поскандалил с лидером националистов на телешоу
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил громкую перепалку с лидером националистов Андреем Билецким во время записи телешоу "Свобода слова". Гости программы начали скандалить на фоне обсуждения "формулы Штайнмайера".
Билецкий обвинил экс-президента в том, что именно он первым хотел применить данный механизм введения в действия закона о предоставлении особого статуса Донбассу, который сейчас активно критикуют националисты. Также политик сказал, что для Украины было бы просто "прекрасно" навсегда попрощаться с Порошенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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