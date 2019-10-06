2019-10-06T07:49:04+03:00
Политика

Порошенко поскандалил с лидером националистов на телешоу

Перепалка возникла во время обсуждения "формулы Штайнмайера"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил громкую перепалку с лидером националистов Андреем Билецким во время записи телешоу "Свобода слова". Гости программы начали скандалить на фоне обсуждения "формулы Штайнмайера".

Билецкий обвинил экс-президента в том, что именно он первым хотел применить данный механизм введения в действия закона о предоставлении особого статуса Донбассу, который сейчас активно критикуют националисты. Также политик сказал, что для Украины было бы просто "прекрасно" навсегда попрощаться с Порошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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