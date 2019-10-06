Россия и Япония намерены продвигать сотрудничество в космической сфере
Россия и Япония продолжают обсуждать возможность дальнейшего продвижения сотрудничества в космической сфере.
Вопрос был затронут на встрече вице-премьера РФ Максима Акимова с премьер-министром "страны восходящего солнца" Синдзо Абэ. Переговоры прошли в воскресенье, 6 октября, на полях Международного форума науки и технологий в обществе в Киото.
Вице-премьер рассказал, что в ходе обсуждения были затронуты темы, озвученные по итогам двусторонней встречи президента России Владимира Путина и Синдзо Абэ во Владивостоке.
"Говорили о том, что необходимо продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере", - сказал Акимов.
Также произошел обмен мнениями по энергетической повестке дня. Затрагивалось возможное участие японцев в строительстве СПГ-терминала на Камчатке, использование Транссиба для контейнерного сообщения, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU