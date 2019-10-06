Политолог считает, что митинги на Украине нужны больше всего Порошенко

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-06T17:20:26+03:00

Александр Охрименко рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о том, кому могут быть выгодны народные волнения в стране

Изменить размер текста: A A

В Киеве люди вышли на улицы в знак протеста – народ недоволен, что президент подписал «формулы Штайнмайера». Самые активные из толпы- националисты и как пишут украинские СМИ, сторонники Порошенко. Политолог Александр Охрименко в эфире радио «Комсомольская правда» тоже считает, что у этих народных шествия есть организатор.

- На сегодняшний момент это митинг, конечно, очень нужен и Порошенко и Тимошенко, даже частично Вакарчуку. Больше всего Порошенко. Фактически его начали забывать, -считает эксперт.

Возможно, для бывшего президента, размышляет политолог, этот митинг – повод не просто «попиариться», а шанс вернуться в политику.

- Он пытается сделать так, чтобы хотя бы на местных выборах его партия набрала больше голосов. Для него это дело амбиции.

«Формула Шнайнмайера» для Порошенко может стать хорошей площадкой, чтобы раскрутиться. При этом эксперт отмечает, что в Украине митинги практически не обсуждают в соцсетях. На телевидение тоже обходят стороной эту тему.

ИСТОЧНИК KP.RU