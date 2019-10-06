Стала известна причина смерти 33-летней украинской актрисы Марины Куклиной

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-06T18:06:17+03:00

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Причиной смерти 33-летней звезды сериала «Возвращение Мухтара» Марины Куклиной стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает Рен, а также украинские СМИ. Напомним, о смерти Куклиной написали ее коллеги в социальных сетях. Актрису назвали «светлым» и добрым человеком. Однако, сообщать о причине смерти молодой артистки ее партнеры по работе в театре и кино не стали.

Украинские СМИ сообщают, что в 2018 году Марина Куклина проходила лечение от онкологии.

- Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет, -вспоминает Куклину ее коллега Римма Зюбина.

ИСТОЧНИК KP.RU