2019-10-06T18:06:17+03:00
Общество

Стала известна причина смерти 33-летней украинской актрисы Марины Куклиной

По версии СМИ у звезды сериала «Возвращение Мухтара» была онкология
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса снималась в сериалах "Возвращением Мухтара", "Анна Герман"Актриса снималась в сериалах "Возвращением Мухтара", "Анна Герман"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Причиной смерти 33-летней звезды сериала «Возвращение Мухтара» Марины Куклиной стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает Рен, а также украинские СМИ. Напомним, о смерти Куклиной написали ее коллеги в социальных сетях. Актрису назвали «светлым» и добрым человеком. Однако, сообщать о причине смерти молодой артистки ее партнеры по работе в театре и кино не стали.

Украинские СМИ сообщают, что в 2018 году Марина Куклина проходила лечение от онкологии.

- Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет, -вспоминает Куклину ее коллега Римма Зюбина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доклад датского премьера о слонихе вызвал приступ смеха в парламенте
Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США
В Австрии мужчина убил бывшую девушку и всю ее семью
В Московской области выпала четверть месячной нормы осадков за сутки
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Политолог считает, что митинги на Украине нужны больше всего Порошенко
Путин ответил на вопрос журналиста о положении, в котором оказался Зеленский из-за разговора с Трампом
После сорванных переговоров в Стокгольме власти КНДР планируют не встречаться с представителями США
Форвард "Крыльев Советов" Соболев вызван в сборную России по футболу
Умер бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
Представителя американского посольства вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter