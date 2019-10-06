2019-10-06T19:48:46+03:00
В мире

Журналисты из России попали под обстрел в Донбассе: Атака продолжалась полтора часа

Чтобы спастись, съемочная группа Рен Тв и «Известий» вынуждена была спрятаться в заброшенном здании
Юлия САЛЬНИКОВА
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Огонь 6 октября открыли военные из УкраиныОгонь 6 октября открыли военные из УкраиныФото: REUTERS
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Российские журналисты попали под обстрел в ДНР в воскресенье 6 октября. В республику съемочная группа Рен ТВ и «Известий» прибыла, чтобы подготовить сюжет о ночной атаке на Коминтерново. Работу пришлось прервать из-за того, что украинские военные открыли огонь из БМП-2 по поселку.

Подробности случившегося выяснили 5-tv.ru. Корреспондента МИЦ «Известия» Алексей Полторанин, оператор Андрей Перфильев работали в сопровождении местного журналиста Антона Бутковского. Также съемочную группу сопровождал боец народной милиции ДНР. Когда началась атака, им всем пришлось искать укрытие. Почти полтора часа, что не стихал шум канонады, они пробыли в подвале заброшенного здания. Около 17.00 журналисты смогли выйти на улицу. Они перебежали на другую сторону улицы через обстреливаемую дорогу и на автомобили сотрудника народной милиции ДНР покинули опасное место.

Ранее сайт kp.ru писал об обстреле, под который попали представители ОБСЕ в ДНР - огонь открыли украинские военные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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