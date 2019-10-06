Данные 9 миллионов клиентов «Билайн» попали в Сеть

СЕГОДНЯ 20:32 2019-10-06T20:46:38+03:00

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В Сеть попали данные клиентов «Билайн». Ранее в соцсетях появилась информация, что в открытом доступе есть информация о почти 9 миллионов клиентов компании. Речь шла о тех, кто подключил услугу домашний интернет. По каждому клиенту в этом списке якобы можно узнать имя, фамилию и отчество, домашний адрес.

В пресс-службе компании сообщили, что основная часть опубликованной в Сети базы, это устаревшие данные пользователей, в основном 2017 года. Об утечке в "Билайн" знают и уже провели внутреннее расследование, виновные "установлены и понесли наказание". Служба безопасности компании продолжает внутреннее расследование этого инцидента. В компании сообщают - база клиентов ШПД "Билайна" на конец 2 квартала 2019 года - 2,5 миллиона абонентов, в несколько раз меньше, чем список фамилий пользователей, опубликованный в Сети.

Ранее в открытый доступ попали данные клиентов "Сбербанка". В субботу 5 октября в компании сообщили - виновный найден. Оказалось, что один из сотрудников пытался заработать на полученной на службе информации.

ИСТОЧНИК KP.RU