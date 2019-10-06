2019-10-06T20:56:28+03:00
Политика

Депутат Юмашева не будет сокращать визит в США из-за допроса

Ранее депутата Государственной думы задержали в аэропорту Нью-Йорка и «попросили» ответить на вопросы ФБР
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Фото: Станислав Красильников/ТАССДепутат Государственной Думы Инга Юмашева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Инга Юмашева завершит визит в Нью-Йорк, как и планировалось изначально, несмотря на ситуацию с допросом. Депутат прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт Росс». Ее визит в Америку начался с неприятного инцедента в аэропорту. Юмашеву задержали и «пригласили» в отдельную кабинет для разговора с сотрудником ФБР. О чем спрашивали российского парламентария не известно. На этот вопрос Юмашева не стала отвечать журналистам. Сразу после окончания допроса она позвонила послу России в Вашингтоне и сообщила о случившемся.

Несмотря на этот случай, Инга Юмашева приняла решение не сокращать рабочую поездку в штаты.

- Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану. Это займет несколько дней, - сказал «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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