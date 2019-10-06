Депутат Юмашева не будет сокращать визит в США из-за допроса
Инга Юмашева завершит визит в Нью-Йорк, как и планировалось изначально, несмотря на ситуацию с допросом. Депутат прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт Росс». Ее визит в Америку начался с неприятного инцедента в аэропорту. Юмашеву задержали и «пригласили» в отдельную кабинет для разговора с сотрудником ФБР. О чем спрашивали российского парламентария не известно. На этот вопрос Юмашева не стала отвечать журналистам. Сразу после окончания допроса она позвонила послу России в Вашингтоне и сообщила о случившемся.
Несмотря на этот случай, Инга Юмашева приняла решение не сокращать рабочую поездку в штаты.
- Визит Юмашевой в США продлится согласно намеченному заранее плану. Это займет несколько дней, - сказал «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
ИСТОЧНИК KP.RU