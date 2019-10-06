Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве
Уехать красиво после митинга несогласных с формулой Штайнмайера экс-президенту Украины не удалось. Напомним, на центральные улицы Киева вышли демонстранты, в их числе бывший президент Незалежной. Кстати, политологи, считают, что акции протеста в Украине на руку Петру Порошенко и он попытается воспользоваться выпавшем шансов напомнить о себе избирателю и таким образом вернуться в большую политику.
Правда, не все пошло гладко у Порошенко 6 октября. В социальные сети попало видео, на котором таксист выпроваживает из салона своей машины бывшего президента Украины. Порошенко с женой в компании журналистов и других участников акции в Киеве, подходят к машине. Порошенко элегантным движением открывает дверь и ныряет в салон, а через пару секунд вылезает обратно. Таксист судя по всем сказал Порошешко «нет».
Из толпы послышались крики «браво» в адрес водителя. Другие тут же бросились защищать Порошенко, скандируя его фамилию.
Таксист отказался везти Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU