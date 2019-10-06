2019-10-06T22:15:36+03:00
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве

Экс-президент в окружении журналистов ринулся к автомобилю, но через секунду ему пришлось вылезать обратно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Порошенко выгнали из таксиПорошенко выгнали из таксиФото: Кадр видео
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Уехать красиво после митинга несогласных с формулой Штайнмайера экс-президенту Украины не удалось. Напомним, на центральные улицы Киева вышли демонстранты, в их числе бывший президент Незалежной. Кстати, политологи, считают, что акции протеста в Украине на руку Петру Порошенко и он попытается воспользоваться выпавшем шансов напомнить о себе избирателю и таким образом вернуться в большую политику.

Правда, не все пошло гладко у Порошенко 6 октября. В социальные сети попало видео, на котором таксист выпроваживает из салона своей машины бывшего президента Украины. Порошенко с женой в компании журналистов и других участников акции в Киеве, подходят к машине. Порошенко элегантным движением открывает дверь и ныряет в салон, а через пару секунд вылезает обратно. Таксист судя по всем сказал Порошешко «нет».

Из толпы послышались крики «браво» в адрес водителя. Другие тут же бросились защищать Порошенко, скандируя его фамилию.

Таксист отказался везти Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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