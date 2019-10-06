2019-10-06T23:59:02+03:00
Происшествия

Более ста человек погибли при беспорядках в Ираке

Ранения получили еще около шести тысяч
Мария ИГНАТЬЕВА
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В результате беспорядков и столкновений в Ираке погибли по меньше мере 104 человека. Еще около шести тысяч пострадали. Семеро из числа жертв - сотрудники силовых структур.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на официального представителя министерства внутренних дел генерал-майора Саада Маана, между протестующими и силовиками не было столкновений. Также он заявил, что правительственные силы целенаправленно не открывали огонь по митингующим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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