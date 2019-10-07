Associated Press: Бизнес-партнеры Трампа хотели сменить руководство украинского «Нафтогаза»

СЕГОДНЯ 06:57 2019-10-07T06:58:49+03:00

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Команда бизнесменов-партнеров Дональда Трампа разрабатывала план по смене руководства украинской компании «Нафтогаз». Издание Associated Press сообщает со ссылкой на свои источники о том, что союзники президента США хотели получить контроль над газовой компанией в иностранном государстве, чтобы проводить выгодные сделки. В истории якобы замешаны Лев Парнас, Игорь Фурман и Гарри Сарджиант III.

В частности Фураман вел переговоры с потенциальным новым директором компании. На эту должность американцы хотели поставить Андрея Фаворова вместо Андрея Коболева. Цель команды была прибыль, а не политика – контракты «Нафтогаза» они хотели направлять американским компаниям, связанным с действующим президентом США.

В разговорах с Фаворовым Фурман сообщал – план «одобрен Трампом». Позже Фаворов признался, что на него оказывали давление, фактически это был шантаж со стороны американцев.

Осуществить задуманное помешали выборы президента на Украине, вместо Порошенко возглавил страну Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU