Politico: Министр энергетики США требовал от Зеленского включить американцев в правление «Нафтогаз»

СЕГОДНЯ 21:23 2019-10-05T21:28:17+03:00

По мнению Рика Перри, это помогло бы Украине «сократить зависимость» от российских поставок газа

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Министр энергетики США Рик Перри настаивал на включении американцев «высокого ранка» в члены правления украинского «Нафтогаза». Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники. Перри якобы разговаривал по этому вопросу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свое предложение американский министр объяснял тем, что изменение структуры правления компании сделает Украину «менее зависимой от российского газа».

- По словам одного из источников, среди тех, кто рассматривался на эту роль, были два давних руководителя энергетического сектора, базирующиеся в родном штате Перри, штат Техас, -сообщает издание.

При этом информации о том, что Перри обсуждал с Зеленским "дело Байдена", источник не сообщил журналистам. Напомним, Трамп просил президента Украины проверить, связан ли его политический соперник с коррупцией. Президент США уверен, что сын Байдена, Хантер, получал деньги от Украины и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU