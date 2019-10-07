В Австралии вновь нашли швейные иглы в ягодах из супермаркета
В Австралии уже в третий раз за месяц находят швейные иглы в ягодах. Ранее иголку прятали в клубнике, теперь предмет обнаружен в свежем винограде. Новостной портал 9News сообщает о том, что ягоды со швейной иглой продавали в супермаркете Мельбурна.
Иглу обнаружила покупательница, она вовремя заметила острый предмет и не пострадала. Другая женщина, которая покупала клубнику с иголкой, провела в больнице день - медики проверяли, не попал ли в организм обломок предмета.
Подобные случаи происходили в Австралии в 2018 году. Тогда полицейским удалось найти автора опасных "посланий" ягодах. Швейные иглы оставляла в клубнике одна из работниц компании-производителя ягод. Женщину задержали. Но, видимо, у нее появились последователи, поскольку в ягодах снова стали находить опасные предметы.
ИСТОЧНИК KP.RU