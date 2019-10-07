В Австралии вновь нашли швейные иглы в ягодах из супермаркета

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-07T07:24:32+03:00

На этот раз опасный предмет был спрятан в винограде

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В Австралии уже в третий раз за месяц находят швейные иглы в ягодах. Ранее иголку прятали в клубнике, теперь предмет обнаружен в свежем винограде. Новостной портал 9News сообщает о том, что ягоды со швейной иглой продавали в супермаркете Мельбурна.

Иглу обнаружила покупательница, она вовремя заметила острый предмет и не пострадала. Другая женщина, которая покупала клубнику с иголкой, провела в больнице день - медики проверяли, не попал ли в организм обломок предмета.

Подобные случаи происходили в Австралии в 2018 году. Тогда полицейским удалось найти автора опасных "посланий" ягодах. Швейные иглы оставляла в клубнике одна из работниц компании-производителя ягод. Женщину задержали. Но, видимо, у нее появились последователи, поскольку в ягодах снова стали находить опасные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU