Названы регионы, где больше всего снимают денег в банкоматах

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-07T08:54:51+03:00

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По данным Центробанка россияне забирают все больше денег из банкоматов. В первом полугодии 2019-го устройства выдали рекордную сумму в 13,4 трлн рублей. При этом объем безналичных операций по оплате увеличился существенно больше — с 8,8 трлн до 11,3 трлн рублей. В лидерах Москва и Чукотка, здесь средняя единовременная сумма выдачи превышает 14 тысяч рублей, а вот в Тыве - 4,9 тыс.рублей.

Средние суммы выдачи наличных в регионах

Москва и область - 14,7 тыс. руб.,

Чукотского автономного округа -14,5 тыс. руб.,

Сахалинская область -12,2 тыс. руб.,

Камчатский край - 11,6 тыс. руб.,

Санкт-Петербург - 11,3 тыс. руб.,

Магаданская область - 11,2 тыс. руб.,

Тюменская область - 11 тыс. руб.,

Чеченская Республика - 10,9 тыс. руб.,

Якутия - 10,2 тыс. руб.,

Приморский край - 10,1 тыс.руб.,

Ленинградская область - 9 тыс.руб.,

Дагестан - 9 тыс. руб.,

Ингушетия - 8,9 тыс.руб.,

Республика Тыва - 4,9 тыс. руб.

По мнению экспертов, рейтинг регионов напрямую отражает благосостояние в них. По данным Росстата среднемесячная номинальная заработная плата в Москве на июнь этого года превысила 96 тыс. рублей, в то время как в Республике Тыва — 48,5 тыс., пишет газета «Известия».

Ранее эксперты провели очередное исследование, в котором выяснили, какие регионы России стали самыми лучшими для жизни в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU