2019-10-07T10:26:36+03:00
Авто

Страховщики попросят водителей устанавливать в машинах «жучки»

Умный прибор будет передавать сведения о скорости передвижения авто и географии поездок
Елена АКИМОВА
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Стоимость ОСАГО может вырастиСтоимость ОСАГО может вырастиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Страховые компании смогут изменять стоимость полиса ОСАГО если водитель откажется устанавливать в своем автомобиле элементы «умного» страхования. Речь идет о так называемом «жучке», который будет передавать страховщикам скоростной режим, навыки вождения, резкость торможения и разгона ТС, географию поездок клиента.

Сведения с телематического датчика позволят вносить изменения в индивидуальный тариф страхования.

Соответствующий законопроект, инициатором которого является Минфин, о так называемой либерализации ОСАГО готовится к рассмотрению 15 октября в Госдуме в первом чтении.

В ведомстве отметили, что персонализация тарифов ОСАГО как раз будет строиться на этих показателях, наличие «жучков» в авто тоже сыграет немаловажную роль. Но принуждать к установке телематических датчиков водителей не станут.

- Водителей будут экономически стимулировать к соблюдению ПДД. Ограничение верхнего и нижнего размера страховых тарифов, которые регулируются Банком России, останется неизменным, - сообщили газете «Известия» в пресс-службе Минфина.

Ранее в Думу был внесен законопроект, который позволит значительно снизить цену на полис ОСАГО. С хорошими новостями для автолюбителей выступил замглавы Минфина Алексей Моисеев, который подчеркивает, что дисциплинированные водители не должны платить за тех, кто нарушает закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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