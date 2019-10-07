2019-10-07T11:51:17+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал американские заявления о количестве российских танков

По словам Виктора Литовкина, подсчеты не отражают действительности
Елена АКИМОВА
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Американское издание сравнило число российский и натовских танковАмериканское издание сравнило число российский и натовских танковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американское издание We Are The Mighty подсчитало количество российских танков, опираясь на данные сайта Global Firepower. Цифра вышла внушительная – Россия располагает почти 22 тысячами боевых машин, в то время как у европейских государств-членов НАТО их чуть больше 11 тысяч. Всего с США и Канадой число европейских танков достигает 18 тысяч.

Эти расчеты, по мнению военный эксперта, полковника в отставке Виктор Литовкин, подогнаны под удобный показатель, чтобы выставить Россию агрессором.

Бывший военнослужащий уверен, что некорректно сравнивать всю Россию от Калининграда до Владивостока с европейской частью, где расположены натовские войска.

- Цифра выдернута и подогнана под удобные варианты. Если говорить не о количестве танков, а о совокупной мощи, то у НАТО гораздо более высокие показатели. Они превышают наши по танкам в два раза, по артиллерии – в три, по авиации – в 3-4, по кораблям – в 2-3 раза, - комментирует Литовкин ИА «НСН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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